РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак поздравил жителей и гостей городского округа Люберцы с наступающим Рождеством, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Возлюбленные во Христе братья и сестры! В этот день сердечно поздравляю Вас и Ваших близких с Рождеством Христовым! Сколько всего изменилось в жизни каждого из нас за этот год, но неизменным остается одно — великая, щедрая любовь Иисуса Христа к каждому из нас. Как бы ни было неспокойно сегодня в мире, каждый человек должен помнить, что ради него сегодня рождается младенец Иисус, чтобы спасти и сохранить. От нас же требуется только одно: принять Господа в своем сердце и следовать его заповедям», — сказал Новак.

В это непростое время Новак пожелал жителям радости, трезвости ума и спокойствия духа.

«Пусть этот год станет годом утешения и милостей Божьих. Да хранит Господь Вас и Ваши семьи», — заключил священнослужитель.

Рождество является одним из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.