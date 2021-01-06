РИАМО - 6 янв. Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность религиозных мероприятий в Рождество в 516 храмах, церквях и соборах Подмосковья, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

На дежурство в ночь на 7 января заступят инспекторы Государственного пожарного надзора и сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России.

«В местах проведения служб и молебнов организованы дежурства сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с представителями ОВД и работников муниципалитетов», — говорится в сообщении.

В преддверии празднования Рождества сотрудники спасательного ведомства проверили в храмах наличие и работоспособность пожарной сигнализации, а также состояние первичных средств пожаротушения и соответствующую документацию.

Кроме того, проведены инструктажи и практические занятия с настоятелями и работниками храмов по подготовке к безопасному проведению праздников. Инспекторы рассказали о самых распространенных источниках возгораний в помещениях церквей.

Все спасательные подразделения области работают в режиме повышенной готовности. В обеспечении пожарной безопасности праздничных мероприятий в Подмосковье задействовано свыше 4,5 тысячи человек и порядка 1,8 тысячи единиц техники.