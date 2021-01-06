РИАМО - 6 янв. Строительство системы хордовых магистралей на территории столицы будет приоритетным проектом на ближайшие три года для властей Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что за минувший год в городе построили 115,5 километра дорог, а также 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода.

«На ближайшие три года наш приоритетный проект — система хордовых магистралей, которая охватит 73 района города», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Четыре новые магистрали — Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада — будут иметь выходы на МКАД, а также обеспечивать между собой съезды-выезды транспорта в местах пересечения.

Благодаря строительству хорд в Москве разгружаются вылетные магистрали, центральные улицы, ТТК и МКАД.

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