РИАМО - 6 янв. Строительство системы хордовых магистралей на территории столицы будет приоритетным проектом на ближайшие три года для властей Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он напомнил, что за минувший год в городе построили 115,5 километра дорог, а также 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода.
Четыре новые магистрали — Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада — будут иметь выходы на МКАД, а также обеспечивать между собой съезды-выезды транспорта в местах пересечения.
Благодаря строительству хорд в Москве разгружаются вылетные магистрали, центральные улицы, ТТК и МКАД.
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