РИАМО - 6 янв. Пожар в одноэтажных помещениях автосервиса на площади 120 квадратных метров ликвидировали в столичном районе Вешняки, в результате ЧП погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
Возгорание произошло на улица Рассветная аллея, 5а вечером в среду. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположена автомастерская и шиномонтаж. В 17:32 возгорание локализовали, а в 17:43 открытое горение было ликвидировано.
В тушении пожара принимали участие 54 человека и 16 единиц спецтехники.
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