РИАМО - 6 янв. Пожар в одноэтажных помещениях автосервиса на площади 120 квадратных метров ликвидировали в столичном районе Вешняки, в результате ЧП погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло на улица Рассветная аллея, 5а вечером в среду. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположена автомастерская и шиномонтаж. В 17:32 возгорание локализовали, а в 17:43 открытое горение было ликвидировано.

«В 18:05 возгорание полностью ликвидировали на площади 120 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 54 человека и 16 единиц спецтехники.

Видео крупного пожара на улице Рассветная аллея в Москве>>