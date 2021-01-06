РИАМО - 6 янв. В Москву доставили первый учебный электробус, на котором водители-стажеры будут осваивать маршруты в городских условиях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Машину представила «Группа ГАЗ». В ней есть все необходимое для самой лучшей подготовки водителей-профессионалов.

«Внутри учебного электробуса две кабины — одна для водителя-наставника, другая для стажера, чтобы в экстренных ситуациях более опытный водитель взял управление на себя», — отмечается в материале.

Раньше начинающие водители тренировались на автобусах, а к непредвиденным обстоятельствам готовились на специальном тренажере. Теперь же после занятий на тренажерах у них будет шанс сразу проверить себя в городе на электробусах.

В этом году Москва получит еще 400 электробусов. К концу года в столичном автопарке будет тысяча единиц данных машин.