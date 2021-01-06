РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 янв. В рождественскую ночь праздничные литургии пройдут в 24 храмах городского округа Красногорск, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Сегодня (6 января - ред.) православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Во всех 24 храмах ночью пройдут праздничные литургии», - говорится в сообщении.

Все службы работают в усиленном режиме для обеспечения комфорта и безопасности граждан. Установлены рамки металлодетекторов, организовано ночное дежурство сотрудников полиции.

«На контроле - состояние подъездных путей, пешеходных коммуникаций и парковок вблизи храмов. Очистку от снега и противогололедную обработку проведем сегодня вечером и завтра ранним утром», - добавляется в материале.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина обратилась к верующим с призывом обязательно соблюдать предписания Роспотребнадзора: входить в храм строго в маске.

«Всем желаю мира, добра и милости Божией. Берегите себя и близких, и будем здоровы», - подчеркнула глава округа.

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.