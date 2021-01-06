РИАМО - 6 янв. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1097 случаев заражения Covid-19, больше всего зарегистрировали в Одинцове (125), Мытищах (82) и Сергиевом Посаде (65), сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

По 53 новых случая коронавирусной инфекции подтвердили в Красногорске и Королеве, 52 – в Орехово-Зуеве, 39 – в Жуковском, 36 – в Подольске, по 33 – в Люберцах и Любне, 31 – в Ступине, 26 – в Дубне, 25 – в Балашихе, 24 – в Егорьевске, по 22 – в Ленинском округе и Клину, по 21 – в Раменском, Химках, Кашире и Электростали, по 20 – в Пушкине и Щелкове.

В Серпухове зафиксировали 18 новых случаев Covid-19, в Лыткарине – 15, в Рузе – 13, в Ивантеевке, Богородском округе и Коломне – по 12, в Озерах и Зарайске – по 11, в Черноголовке, Истре и Электрогорске – по десять, в Котельниках – девять, в Солнечногорске – восемь, в Луховицах, Павловском Посаде и Протвине – по семь.

Также по шесть новых случаев заболевания выявили в Долгопрудном, Реутове, Шатуре, Шаховской, Бронницах, по пять – в Дмитрове, Талдоме и Волоколамске, по четыре – в Краснознаменске, Фрязине, Домодедове, Наро-Фоминске, по три – в Можайске, Серебряных Прудах, Чехове, Рошале и Дзержинском, два – в Лосино-Петровском, по одному – в Красноармейске и Воскресенске.

Ни одного случая коронавирусной инфекции не было зарегистрировано в Звездном городке, Власихе, Лотошине, Молодежном и Пущине.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на Covid-19, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по региону. В ней учитываются те, кто сдал анализ на коронавирус в Подмосковье, а также те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов области.

В Московской области на сегодняшний день выявлено 163 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3006 человек. Выздоровели 120 752 пациента.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1,5 тысячи пациентов, всего в регионе выздоровели 120 752 человека.

- Малышева рассказала о сверхбыстром тесте на коронавирус. Результат можно получить за 10 секунд.

- В Москве за минувшие сутки скончались 70 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на Covid-19, общее число умерших достигло 11 652.

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.