РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В рамках акции «Безопасность в подарок» детям из подмосковных Люберец и их родителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие провели в парке отдыха возле ДК «Мир» в Лыткарине и в парке «Наташинские пруды» в Люберцах. Акция «Безопасность в подарок» направлена на пропаганду важности соблюдения ПДД и популяризацию использования детьми световозвращающих элементов в темное время суток.

«В ходе акции инспектор ГИБДД вместе с ростовой куклой «Зебра» напомнили детям и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения и о правилах безопасного перехода проезжей части в зимний период, а также о безопасных местах для катания на санках и иных зимних средствах передвижения - коньках, лыжах», - говорится в сообщении.

Участники акции узнали о защитных свойствах световозвращающих элементов, об их разновидностях и местах размещения и получили в подарок световозвращающие наклейки.