РИАМО - 6 янв. Пожарные локализовали возгорание, которое произошло в одноэтажных помещениях на Рассветной аллее в столичном районе Вешняки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар случился по адресу: Москва, Рассветная аллея, 5а. Очевидцы сообщили о сильном дыме. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

«В 17:32 — локализация возгорания на площади 120 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположена автомастерская и шиномонтаж.

Видео крупного пожара на улице Рассветная аллея в Москве>>