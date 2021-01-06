РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. Праздничную программу «Свет рождественской звезды» проведут в культурно-досуговом центре (КДЦ) «Подмосковные вечера» Балашихи 7 января, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Седьмого января в 12:00 в малом зале КДЦ в Балашихе состоится праздничная программа с участием детского ансамбля народной песни «Ворота» «Свет рождественской звезды», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в рамках фольклорного клуба «Оберег».