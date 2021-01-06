РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович вручил подарки четырем жителям Подольска в ходе всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» и помог расчистить подъезд к частному дому одного из них.

Со своими помощниками он поздравил четырех ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе Виктора Демина, Валентину Белову, Татьяну Королеву.

«Поздравил Николая Шащенко с Новым годом и Рождеством. Пожелал ветерану крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Ветерану 93 года - он держится уверенно и строит дальнейшие планы на будущее. В ходе теплой беседы он пожаловался, что подъезд к дому завалил снег. Мужчина проживает в частном секторе и очень переживает, что в случае экстренной ситуации скорая помощь не сможет добраться оперативно», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимович обратился в управляющую компанию и объяснил сложившуюся ситуацию. В течении часа подъезд к дому ветерана расчистили.