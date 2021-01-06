РИАМО - 6 янв. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране запустили первый этап функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нововведения предусматривают дистанционный мониторинг процесса вступительной кампании», - говорится в сообщении.

Обеспечивать работу нового суперсервиса будут Минобрнауки, Минцифры и Рособрнадзор РФ.

Как уточняется в документе, образовательные организации будут работать с новым сервисом через программный интрефейс или личный кабинет.​