РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в муниципалитете зафиксировали 4432 случая заражения, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 1097 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 163 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 120 752 человека выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 3006 человек. 4432 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 25)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1,5 тысячи пациентов, всего в регионе выздоровели 120 752 человека.

- Малышева рассказала о сверхбыстром тесте на коронавирус. Результат можно получить за 10 секунд.

- В Москве за минувшие сутки скончались 70 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на Covid-19, общее число умерших достигло 11 652.

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.