РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. В подмосковной Балашихе в парке «Заречная» 7 января пройдет уличная программа «Рождество приходит в каждый дом», сообщается на странице культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятие приглашают всех желающих. Оно состоится в рамках областной акции «Зима в Подмосковье».

«Седьмого января в 12:00 в парке «Заречная» в Балашихе состоится рождественская уличная программа «Рождество приходит в каждый дом», – говорится в сообщении.

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Его празднуют 7 января. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.