Приблизительная площадь горения составляет около 100 квадратных метров.
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|Температура
|-10˚C … -8˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|754 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 5 м/с
|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|В 3 м/с
|Температура
|-3˚C … -1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
Приблизительная площадь горения составляет около 100 квадратных метров.
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