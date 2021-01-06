РИАМО - 6 янв. Видео возгорания, которое произошло в московском районе Вешняки, разместил пользователь reutovsos в Instagram, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.

Пожар произошел в одноэтажных помещениях по адресу: Москва, Рассветная аллея, 5а. На месте происшествия работают пожарные.

На видео видно, как над домами и деревьями поднимается густой дым.

Пользователь Orlov Alexey в своем Instagram выложил фотографию, на которой видно огонь и очертания горящего здания.

Видео крупного пожара на улице Рассветная аллея в Москве>>