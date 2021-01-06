РИАМО - 6 янв. Видео возгорания, которое произошло в московском районе Вешняки, разместил пользователь reutovsos в Instagram, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.
Пожар произошел в одноэтажных помещениях по адресу: Москва, Рассветная аллея, 5а. На месте происшествия работают пожарные.
На видео видно, как над домами и деревьями поднимается густой дым.
Пользователь Orlov Alexey в своем Instagram выложил фотографию, на которой видно огонь и очертания горящего здания.
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