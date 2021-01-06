РИАМО - 6 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1,5 тысячи пациентов, всего в регионе выздоровели 120 752 человека, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

«Рекомендуем Вам при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом», - говорится в сообщении.

Вызвать врача на дом в Подмосковье можно через мобильное приложение «112 МО».

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт.

Всего с начала пандемии в Московской области зарегистрировано 163 479 случаев коронавирусной инфекции, умерли 3006 заболевших.

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1,5 тысячи пациентов, всего в регионе выздоровели 120 752 человека.

- Малышева рассказала о сверхбыстром тесте на коронавирус. Результат можно получить за 10 секунд.

- В Москве за минувшие сутки скончались 70 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на Covid-19, общее число умерших достигло 11 652.

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.