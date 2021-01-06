РИАМО - 6 янв. Одноэтажные помещения загорелись на Рассветной аллее в столичном районе Вешняки, пожарные уже на месте происшествия, сообщил РИАМО дежурный Главного управления МЧС России по Москве.

Он уточнил, что возгорание произошло по адресу: Москва, Рассветная аллея, 5а.

«Наши подразделения на месте, подтвердили, что есть горение», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что приблизительная площадь горения составляет около 100 квадратных метров.

Видео крупного пожара на улице Рассветная аллея в Москве>>