РИАМО - 6 янв. Одноэтажные помещения загорелись на Рассветной аллее в столичном районе Вешняки, пожарные уже на месте происшествия, сообщил РИАМО дежурный Главного управления МЧС России по Москве.
Он уточнил, что возгорание произошло по адресу: Москва, Рассветная аллея, 5а.
«Наши подразделения на месте, подтвердили, что есть горение», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что приблизительная площадь горения составляет около 100 квадратных метров.
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