РИАМО - 6 янв. Столичная компания представила ИТ-платформу для производителей электробусов, она поможет уменьшить энергозатраты транспорта на 25% и увеличить запас хода до 150 километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На встрече с заммэра города, главой Дептранса Москвы Максимом Ликсутовым «НПП ИТЭЛМА» продемонстрировала прототип электробуса, оснащенного современными комплектующими отечественного производства. С их помощью можно менять батареи электробуса за 5 минут на конечных станциях. Замена происходит посредством пит-стоп мобилей. Также можно мониторить заряд батареи онлайн.

«Мы приветствуем инновационные разработки и всегда ищем новые решения для столичного транспорта. Именно для этого создан наш фонд стартапов. Для города важно поддерживать отечественные компании с производством в Москве», — подчеркнул Ликсутов.

В среду в Москве приняли в эксплуатацию 600-й электробус, в этом году планируется закупить еще 400.

В салоне данного вида общественного транспорта могут разместиться 85 пассажиров, там есть медиаэкраны и USB-разъемы для зарядки различных гаджетов, сделан низкий пол для удобства маломобильных граждан.