РИАМО - 6 янв. Сотрудники «Мособлпожспаса» вместе с подразделениями Госинспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами Государственного пожарного надзора региона провели замеры толщины льда на 62 водоемах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«По результатам обследования средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 20 сантиметров, но на водоемах в 14 городских округах толщина льда не однородна и менее 7 сантиметров», — говорится в сообщении.

Тонкий лед выявили на реке Оке в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах, Ступине, Москве-реке в Коломне, реке Пахра в Подольске, озере Бельское в Бронницах, реке Нерская, озере Островное и озере Светлое в Воскресенске.

Кроме того, на лед опасно выходить на Шатурской группе озер, Озернинском водохранилище в Рузе, Рузском водохранилище, Верхне-Рузском водохранилище в Шаховской и Можайском водохранилище.