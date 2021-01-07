РИАМО - 7 янв. 29 декабря было получено заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Облака 2.0» в городе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний 3-RED. ​

Комплекс спроектирован в соответствии со стандартом I LIKE, предполагающим европейский уровень комфорта и безопасности жилой среды.

«ЖК расположится в районе Проектируемого проезда №4037 и будет включать 1906 квартир и 330 апартаментов – от уютных студий до просторных трехкомнатных квартир. Фасады выполнены в спокойной бело-серой гамме, в подъездах предусмотрена дизайнерская отделка, большие площади остекления входных групп и помещения для колясок», - говорится в сообщении.

Выходы из подъездов во внутренний благоустроенный двор, который будет закрыт для автомобилей, спроектированы на уровне тротуаров. Система видеонаблюдения дома будет подключена к муниципальной системе «Безопасный регион», в освещении комплекса будет использована энергоэффективная многоуровневая LED система.

Проектом предусмотрен отапливаемый подземный паркинг и индивидуальные помещения-кладовки для жителей.

На первых этажах ЖК «Облака 2.0» разместятся объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, аптеки, студии красоты, детские клубы и стоматологические клиники. Жилая и коммерческая части комплекса не пересекаются: все входы в жилые подъезды будут расположены со стороны закрытого двора, в нежилые – со стороны улицы.

Офис продаж разместится по адресу: Люберцы, улица Инициативная, 5. Старт продаж планируется на начало 2021 года.

На старте продаж стоимость студий в комплексе начинается от 2,7 миллиона рублей, однокомнатных квартир – от 4,1 миллиона, двухкомнатных – от 5,6 миллиона, трехкомнатных – от 7 миллионов рублей. Возможна ипотека с минимальным первоначальным взносом, при объекте аккредитованы крупнейшие банки России, включая Сбербанк, который осуществляет проектное финансирование проекта.

Группа 3-RED - ведущая девелоперская группа Московского региона, входящая в топ-5 застройщиков Подмосковья 2020 года по объему ввода жилья, а также возглавляющая рейтинг надежности застройщиков Московской области в 2020 году по версии Национального объединения застройщиков жилья (наивысший уровень надежности).

В портфеле Группы более 1 миллиона квадратных метров проектов на разных стадиях реализации.