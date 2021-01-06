РИАМО - 6 янв. В этом году в столице планируется открыть 11 новых станций метрополитена, темпы строительства подземки сбавляться не будут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в минувшем году в городе открыли семь станций, которые уже приняли порядка 5,5 миллиона человек. Благодаря новым станциям время в пути для горожан сократилось в среднем на полчаса.

«Будем строить метро в таком же высоком темпе, чтобы москвичи быстрее добирались на работу и домой. В плане на этот год — открыть 11 новых станций», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра, в наступившем году к открытию готовятся станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино».

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