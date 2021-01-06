РИАМО - 6 янв. Благодаря открытию скоростного участка пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-5) жители и гости Подмосковья теперь могут добраться от Солнечногорска до Истры менее чем за час, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Участок автодороги проходит через городские округа Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминский и Одинцовский.

«Разрешенная максимальная скорость движения на нем составляет 80 километров в час. Проезд по пятому пусковому комплексу — бесплатный», — отмечается в сообщении.

Отныне жители Солнечногорска смогут в полтора раза быстрее доехать до Новорижского шоссе, минуя светофоры.

Доехать до Минского шоссе из Истры можно за 50 минут, до Ленинградского шоссе — за 25 минут, а дорога из Истры в Одинцово теперь занимает чуть меньше часа. Выезд на пятый пусковой комплекс доступен с развязки на Новорижском шоссе.

Жители Одинцовского округа могут добраться до Новорижского и Киевского шоссе всего за полчаса. В Наро-Фоминском округе выезд на ЦКАД доступен с развязок на пересечении Минского и Киевского шоссе.

Всего на ЦКАД-5 построили шесть транспортных развязок, 26 мостовых сооружений, пять пешеходных переходов. В состав пятого пускового комплекса входит участок нового строительства, а также реконструкция существующей дороги А-107 «Московское малое кольцо».