РИАМО - 6 янв. Комплекс городского хозяйства столицы в рамках интернет-проекта «Москва на удаленке» запустил онлайн-бот с виртуальными экскурсиями по знаковым местам города, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Онлайн-бот размещен в сервисе Telegram по ссылке. С помощью коротких сообщений бот рассказывает интересные факты об истории московских улиц и о встречающихся на пути объектах и зданиях.

«Сейчас на выбор пользователям предлагается шесть направлений в центре города: улица Рождественка, Кузнецкий Мост, Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский переулки, а также Большой, Малый и Нижний Кисельные переулки», — говорится в материале.

Сообщения бота сопровождаются архивными и свежими фотографиями, а также различными произведениями изобразительного искусства. Таким образом, москвичи и гости столицы смогут лучше узнать, как менялся город в разные эпохи.

Список мест в дальнейшем будет постоянно обновляться.