РИАМО - 6 янв. В рождественскую ночь свыше 400 сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области вместе с полицейскими будут обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения праздничных богослужений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Более 800 храмов, соборов и церквей возьмут под охрану сотрудники вневедомственной охраны в более чем 400 населенных пунктах Подмосковья.

«Во время празднования Рождества маршруты патрулирования росгвардейцев приближены к объектам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», — говорится в сообщении.

Внимание личного состава ведомства будет акцентировано, в том числе, на принятии мер по обеспечению безопасности жителей в случае возникновения аварий и происшествий.

На новогодних праздниках сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по региону усилен контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Владельцам оружия напомнили о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия.