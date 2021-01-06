РИАМО - 6 янв. В прошлом году около 47 тысяч жителей Московской области обратились на Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Вопросы, поступающие к специалистам нашей социальной службы, самые разнообразные — от непростых отношений, сложившихся между детьми и родителями в семьях, до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всероссийский детский телефон доверия работает с 2010 года по номеру: 8 800 2000-122. При звонке на этот номер со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки, родители и другие граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами региональной службы.

Кроме детей, за помощью обращаются подростки, студенты и родители, которые сталкиваются с трудностями воспитания. На линии помогают людям любого возраста.

Конфиденциальность и бесплатность — два основных принципа работы детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется.

В 2019 году на горячую линию Всероссийского детского телефона доверия обратились 43 тысячи человек из Московской области.

Как получить бесплатную психологическую помощь в Московском регионе>>