РИАМО - 6 янв. Для хранения дома рекомендуется выбирать мандарины с плотной кожицей, а также они должны лежать в прохладе, сообщила агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова.

«Любые фрукты и овощи «дышат», а при охлаждении внутренние процессы снижаются. Если долго держать мандарин в тепле, кожура становится сухой, но внутренние процессы не тормозятся», – сказала Тихонова в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что в тепле во фруктах начинают развиваться патогены, а еще плоды теряют свои вкусовые качества.

По ее словам, мандарины можно замораживать, но хранить после разморозки нельзя. При таком способе также могут пострадать вкусовые качества фруктов, так как внутренняя белая часть кожуры после разморозки начинает выделять горечь.

Специалист отметила, что фрукты для лучшей сохранности можно смазать растительным маслом, которое образует на кожуре дополнительную защитную пленку.

Агроном подчеркнула, что даже чуть тронутые плесенью мандарины нужно сразу выбрасывать. Особенно опасными они могут быть для детей.