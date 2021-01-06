РИАМО - 6 янв. Порядка 60 пар в столице планируют зарегистрировать свой брак в Рождество, 7 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В этот день будут работать два городских отдела ЗАГС — Дворец бракосочетания №1, куда поступило 30 заявлений, и Шипиловский отдел, где подано свыше 30 заявлений.
Впервые торжественные церемонии заключения брака в Рождество состоялись в столице в 2020 году, до этого этот день был выходным для всех московских отделов ЗАГС.
В минувшем году 7 января свадьбу сыграли свыше 50 пар. Тогда торжественные церемонии состоялись во дворцах бракосочетания №1, 3 и 5.
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