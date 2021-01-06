РИАМО - 6 янв. Порядка 60 пар в столице планируют зарегистрировать свой брак в Рождество, 7 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этот день будут работать два городских отдела ЗАГС — Дворец бракосочетания №1, куда поступило 30 заявлений, и Шипиловский отдел, где подано свыше 30 заявлений.

«Мы видим, что эта дата (7 января - ред.) популярна среди молодоженов. <…> Проводить церемонии в праздничные даты также особая ответственность — наши ведущие готовят для таких регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике праздника», — отметила исполняющая обязанности начальника столичного ГУ ЗАГС Светлана Уханева.

Впервые торжественные церемонии заключения брака в Рождество состоялись в столице в 2020 году, до этого этот день был выходным для всех московских отделов ЗАГС.

В минувшем году 7 января свадьбу сыграли свыше 50 пар. Тогда торжественные церемонии состоялись во дворцах бракосочетания №1, 3 и 5.

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