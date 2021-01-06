РИАМО - 6 янв. В случае утечки газа необходимо отключить плиту, перекрыть подачу газа и распахнуть окна, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Утечка газа часто является причиной взрывов и пожаров в квартирах и частных домах, поэтому спасатели рекомендуют соблюдать эти простые правила», - говорится в сообщении.

Также, если вы почувствовали запах газа, нужно вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки. Выйдя из квартиры, нужно плотно закрыть дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице.

В случае, если погасло пламя в газовой горелке, нужно перекрыть кран подачи газа, открыть окна и проветрить помещение. При этом нельзя сразу пытаться зажечь ее снова, сначала необходимо подождать пока она остынет, а также при необходимости очистить.

После того, как пройдет время, можно снова зажечь газ, закрыв окна и ликвидировав сквозняк. Если на кухне скопился газ, нужно перекрыть его подачу и дышать через мокрый платок.

Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, необходимо тут же эвакуировать всех соседей по лестничной площадке, а затем вызвать аварийную газовую службу и пожарную охрану. При этом нужно оказать помощь пострадавшим, отравившимся газом.

«При обнаружении запаха газа в подъезде необходимо определить место утечки газа и проветрить лестничную площадку. Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредить жильцов и входящих в подъезд людей об опасности. Затем позвонить в аварийную газовую службу и сообщить в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта», - добавляется в материале.

При аварийных ситуациях на газовых магистралях возможно внезапное отключение газа и последующая его внезапная подача.

При несчастных случаях необходимо срочно обращаться за помощью по Единому номеру вызова экстренных служб – 112. Телефон доверия областного главка МЧС России: 8 (498) 505-41-70.