РИАМО - 6 янв. Порядка 800 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат пожарную безопасность праздничных мероприятий в ночь с 6 на 7 января, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

На дежурство заступят 611 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и 184 добровольца.

«Во время праздничных рождественских мероприятий дежурство будет проходить в 475 храмах и церквях, а на 101 объекте пятой степени огнестойкости наряды будут дополнительно усилены», — говорится в сообщении.

Накануне праздника сотрудники надзорных органов ГУ МЧС провели свыше 1,3 тысячи профилактических мероприятий. Всем священнослужителям разъяснили меры безопасности при обращении с источниками открытого огня (свечи, лампады) и порядок использования первичных средств пожаротушения.

В Москве на дежурстве находится группировка сил и средств постоянной готовности в составе 2152 человека и 381 единицы спецтехники, включая три воздушных судна и 24 плавсредства.