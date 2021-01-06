РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Квадрофестиваль организовали в парке поселка Малаховка городского округа Люберцы в семнадцатый раз, сообщил организатор фестиваля Эдуард Левицкий.

Фестиваль открыли председатель комитета по культуре администрации Люберец Светлана Носкова и начальник управления по работе с молодежью администрации Люберец Борис Новиков.

«У нас праздник только начинается. С теми людьми, которые к нам сегодня приедут будем развивать дружбу и дальше. Пока точно нельзя сказать сколько у нас будет участников. Фестиваль будем проводить «до победного» пока к нам будут приезжать люди», - сказал Левицкий.

Он уточнил, что для детей на фестивале организовали лазертаг. Также на праздник приедут хаски.