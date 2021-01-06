РИАМО - 6 янв. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о новом тесте на коронавирусную инфекцию, результаты которого можно получить всего за 10 секунд, передает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, новая диагностика ученых из Турции базируется на нанотехнологиях.

«Тест проводят на основе образца слюны из ротовой полости пациента. Оптическая система изменяет цвет свечения при наличии у человека частиц коронавируса. Это позволяет определить инфекцию избирательно», — сказала Малышева.

В настоящий момент новый метод находится на стадии одобрения комитета по этике и медоборудованию Турции, подчеркнула врач.​​

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Малышева рассказала о сверхбыстром тесте на коронавирус. Результат можно получить за 10 секунд.

- В Москве за минувшие сутки скончались 70 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на Covid-19, общее число умерших достигло 11 652.

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.