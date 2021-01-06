РИАМО - 6 янв. В главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе готовятся к проведению торжественного богослужения, посвященного празднику Рождества Христова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

В ночь с 6 на 7 января в строящемся главном храме настоятель протоиерей Максим Беликов впервые проведет рождественское богослужение.

«Ночную молитву в стенах храма совершат военнослужащие дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ, члены их семей и жители Балашихи. Литургия состоится с соблюдением всех необходимых санитарных требований», — отмечается в материале.

Во время рождественской службы будет совершен крестный ход и прихожане смогут насладиться звоном 14 колоколов, установленных на звоннице храма.

В преддверии Нового года и Рождества Христова завершено благоустройство прилегающей к Князь-Владимирскому храму территории и сквера «Владимирский парк». В также храме заканчиваются строительные и отделочные работы.

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.