РИАМО - 6 янв. Местные жители заметили черную пантеру в подмосковном лесу возле Рублево-Успенского и Новорижского шоссе.

«Друзья. Тут такое дело. Кто Багиру из «Маугли» потерял??!» — написала пользователь Sofya Chmoukh в Facebook.

По словам очевидцев, «животное роскошное» и «черное как смоль».

Зверь, скорее всего, сбежал от хозяев и в данный момент ищет себе еду.

Ранее жители микрорайона Железнодорожный Балашихи поймали и приютили песца, который находился на улице.