РИАМО - 6 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном рождественском послании призвал молиться за пациентов с коронавирусом и врачей, которые борются с пандемией, сообщает Газета.ru.

​«Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он <...> даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни», — сказал патриарх Кирилл.

Он также назвал праздничные дни «особым временем для совершения добрых дел» и призвал явить милосердие к ближним, а также оказать помощь нуждающимся и утешить скорбящих.

По словам патриарха, никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет веру.

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. ​