РИАМО - 6 янв. Пилотов и спасателей Московского авиационного центра (МАЦ) в декабре 64 раза вызывали на происшествия, они спасли 35 человек, сообщается в аккаунте МАЦ в Facebook.

«В новогодние праздники ежедневно 48 сотрудников МАЦ, включая пилотов, спасателей, инженеров и техников, водителей, диспетчеров, оперативных дежурных несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность москвичей и гостей столицы», — говорится в сообщении.

Экипажи пожарных и санитарных вертолетов дежурят в мегаполисе круглосуточно. При необходимости они могут за 10-15 минут прибыть на место ЧП, доставить медиков, эвакуировать пострадавших, а также помочь в тушении возгораний.

«В декабре 2020 года наши спасатели 53 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП, вскрытие дверей, оказание помощи людям в экстренных ситуациях, поиск людей и другие происшествия, при этом спасли 25 человек», — отметил директор МАЦ Кирилл Святенко.

Он добавил, что пилоты санитарных вертолетов 11 вылетали на медико-санитарную эвакуацию, с их помощью госпитализированы десять пострадавших.

По его словам, с начала 2021 года спасатели уже 11 раз выезжали на происшествия в новую Москву, а также в район Бутово, где они помогли двум людям, попавшим в беду.