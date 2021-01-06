РИАМО - 6 янв. В столице и Подмосковье до 11:00 8 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской, Костромской и Липецкой областей.

В среду в Московском регионе прогнозируются небольшой снег и гололедица. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура будет в пределах от минус 5 до минус 3 градусов.

Снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье и на Рождество. Температура не изменится. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Восьмого января температура ожидается от минус 4 до минус 2 градусов. Ветер сменит направление на северное, северо-восточное, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Гололедица и небольшой снег сохранятся.