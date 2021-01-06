РИАМО - 6 янв. Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», жители России в наступившем году хотели бы получать в среднем 158 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
Самую большую сумму желаемого заработка назвали жители Москвы и Санкт-Петербурга — 175 и 164 тысячи рублей соответственно.
Еще 15% россиян признались, что в новом году хотели бы зарабатывать от 70 до 99 тысяч рублей.
Зарплату свыше 150 тысяч рублей хотели бы получать 19% граждан, при этом 17% респондентов считают приемлемым уровнем заработка от 100 до 149 тысяч рублей ежемесячно.
В опросе приняли участие 3 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов страны.
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