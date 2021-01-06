РИАМО - 6 янв. Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», жители России в наступившем году хотели бы получать в среднем 158 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Самую большую сумму желаемого заработка назвали жители Москвы и Санкт-Петербурга — 175 и 164 тысячи рублей соответственно.

«Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в 2021 году. От 30 до 49 тысяч рублей хотят получать 18% граждан. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 до 69 тысяч рублей», — говорится в материале.

Еще 15% россиян признались, что в новом году хотели бы зарабатывать от 70 до 99 тысяч рублей.

Зарплату свыше 150 тысяч рублей хотели бы получать 19% граждан, при этом 17% респондентов считают приемлемым уровнем заработка от 100 до 149 тысяч рублей ежемесячно.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов страны. ​​

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