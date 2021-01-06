РИАМО - 6 янв. Электробусы, работающие только за счет электричества, планируют начать закупать в столице в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Российские производители, группы ГАЗ, КАМАЗ, уже работают над тем, чтобы вообще убрать резервный дизельный отопитель, который мы в электробусах сознательно поставили. <...> В ближайшем будущем уверен, что мы полностью от него откажемся», - сказал Ликсутов.

По его словам, полностью на электричество данный вид транспорта планируют перевести в 2022 году.

Заммэра отметил, что дизельный обогреватель в электробусах используется крайне редко.

Кроме того, в этом году в столице планируют взять на испытание удлиненные электробусы с «гармошкой».