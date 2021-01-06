РИАМО - 6 янв. Жители и гости Подмосковья смогут отведать фермерские сыры и колбасы, а также купить сувениры от ремесленников на фестивале «Мастерская Рождества», который открылся в Истре, сообщил подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота.

Мероприятие проходит в рамках проекта губернатора региона «Зима в Подмосковье».

«Друзья! Приезжайте на рождественский фестиваль, ярмарку и гуляния в Ново-Иерусалимский музей! Вас ждут больше 100 фермеров с вкусными сырами, хлебом, колбасами, <…> специально приготовленными и привезенными не только из разных концов Подмосковья, но и разных концов нашей большой страны», — написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что гости также смогут приобрести поделки и сувениры от ремесленников к Рождеству. Кроме того, посетителей ждут новогодние арт-объекты и удобная парковка для транспорта.

«Ярмарка классная! Много мастеров, много фермеров! Можно погулять, поесть и купить сувениров. Приезжайте к нам обязательно, давайте вместе счастливо встретим Рождество!» — добавил Сирота.

Фестиваль работает 6, 7 и 8 января с 10:00 до 21:00.

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