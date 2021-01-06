РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Рождественские мастер-классы по созданию елочных игрушек пройдут в парке Люберец в новогодние праздники, юные жители смогут поучаствовать в них бесплатно, сообщается в Instagram-аккаунте люберецких парков.

Творческие мероприятия организованы сообществом активных мам городского округа Люберцы «Мама оффлайн» совместно с люберецкими парками.

«Приглашаем всех зарядиться праздничным настроением новогодних каникул и отлично провести время! Ждем вас на веселых рождественских мастер-классах по созданию елочных игрушек, которые состоятся в парке «Наташинские пруды» в здании амфитеатра (между прудами и колесом обозрения)», - говорится в сообщении.

Мероприятия бесплатные, но нужна предварительная запись в директе @mama.offline в Instagram.

Мастер-классы начнутся в 12:00 и 13:00 6, 7, 8 и 9 января. После мероприятий будет организована фотозона с Дедом Морозом.