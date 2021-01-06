РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Приоритетным направлением расходной части бюджета городского округа Люберцы в этом году стала социальная сфера, 55,9% главного финансового документа округа - это затраты на образование, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Бюджет городского округа приняли в первых числах декабря 2020 года. Он был сформирован в непростых условиях, и приоритетом в нем стала социальная направленность. 55,9% бюджета - это расходы на сферу образования. Также важную часть затрат составит всесезонное содержание нашего немаленького городского округа», - сказал Ружицкий.

По словам главы Люберец, в числе приоритетных направлений бюджетных расходов - ремонт дорог, установка детских и спортивных площадок, благоустройство общественных пространств, ремонт подъездов.

На территории муниципалитета ежегодно вводят новые объекты образования, оснащенные современным оборудованием. В 2020 году в округе ввели в эксплуатацию пристройку на 200 мест к Кадетской школе и корпус школы №48 на 275 мест. Кроме того, открыли два новых детских сада - на 370 мест в микрорайоне Зенино и на 360 мест в поселке Мирный.