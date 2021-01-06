РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В музее-усадьбе «Ивановское» городского округа Подольск 15 января можно будет увидеть песенно-игровую фольклорную программу зимних святок, прямая трансляция будет идти в соцсети Instagram, сообщается в группе центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

Песенно-игровой фольклор по зимним святкам центр «Истоки» составил по материалам фольклорно-этнографических экспедиций по Подмосковью и Тульской области. Прямая трансляция пройдет на странице центра в Instagram (@istoki_podolsk).

«15 января в 19:00 в рамках культурно-просветительского проекта »Дорога к истокам« в музее-усадьбе «Ивановское» состоится творческая встреча с музыкантами, собирателями и исследователями культурно-этнографического наследия Подмосковья и Тулы. Зрители узнают, как в старину праздновали зимние святки – дни от Рождества Христова и до Крещения», - говорится в сообщении.

В программе: обряды колядования и христославления, гадания подблюдные и на предметах, святочные игры и «проходные» песни молодежных вечерок, театр ряженья, молодецкие игрища и забавы.



Программу ведет заслуженный работник культуры Подмосковья, председатель Московского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Истоки» Елена Бессонова. В обыгрывании святочных обрядов участвует фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» и ансамбль живой музыки.