РИАМО - 6 янв. Свыше 150 зарядных станций для личного электротранспорта планируют установить на территории столицы в 2021 году, сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы вместе с компанией «Россети» развиваем проект по электрическим зарядкам для личного пользования. Каждый год планируем от 150 до 200 зарядок устанавливать на улицах Москвы для личного транспорта», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что в настоящий момент в городе функционирует более 100 зарядок для электробусов, к концу года их будет свыше 300.

Ранее Ликсутов сообщил, что в этом году город получит 400 электробусов, 109 трамваев и 339 новых вагонов метро.

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