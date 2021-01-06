РИАМО - 6 янв. Фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра» начнет поставлять препараты для маленьких пациентов уже в январе, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи для тяжелобольных детей. Главой фонда назначен член Общественной палаты, основатель первого детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. Фонд будет получать деньги за счет средств от повышения налога на доходы обеспеченных граждан.

«Уже сформированы первые списки пациентов, в них вошли более 9 тысяч человек. Организация также подготовила перечень препаратов, их около 50. Первые лекарства будут поставлены пациентам уже в январе», — сказал Ткаченко.

По его словам, в фонде будут работать 45 человек. На финансирование деятельности организации в бюджет на 2021 год заложены порядка 60 миллиардов рублей.

Ткаченко также добавил, что в фонд смогут обратиться за помощью родители или опекуны ребенка, его лечащие врачи, медучреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения.