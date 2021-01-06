РИАМО - 6 янв. Свыше 100 новых трамваев и 300 современных вагонов метро закупят в столице в 2021 году, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Наша цель, чтобы электрического транспорта в Москве стало как можно больше. Помимо 400 электробусов, мы в этом году получим 109 трамваев и 339 новых вагонов метро», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что крупнейшие промышленные компании производят для Москвы лучшую технику.

Ранее Ликсутов сообщил, что к концу 2021 года пассажиров в Москве будут обслуживать порядка тысячи электробусов.