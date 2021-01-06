РИАМО - 6 янв. В столице планируют начать эксплуатировать удлиненные электробусы с «гармошкой» в этом году, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы заинтересованы в электробусах с «гармошкой», - сказал Ликсутов.

Как отметил директор дивизиона «Русские автобусы» группы ГАЗ Николай Одинцов, 18-метровый электробус может поступить в город на испытания уже к середине года.

По словам Ликсутова, когда в Москву поставят первые электробусы с «гармошкой», то сначала проверят их ходовые, технические показатели, посмотрят насколько он комфортен для пассажиров. После этого власти города будут принимать решение о закупке.