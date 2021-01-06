РИАМО - 6 янв. В Москве за минувшие сутки скончались 70 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на Covid-19, общее число умерших достигло 11 652, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в городе зафиксировали 838 554 случая коронавирусной инфекции, врачи вылечили 666 282 человек.

В городе привиться от коронавируса можно в 70 пунктах вакцинации. Они работают с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Малышева рассказала о сверхбыстром тесте на коронавирус. Результат можно получить за 10 секунд.

- В Москве за минувшие сутки скончались 70 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на Covid-19, общее число умерших достигло 11 652.

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.