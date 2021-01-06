РИАМО - 6 янв. Пассажиров в Москве к концу этого года будут обслуживать порядка тысячи электробусов, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Менее чем за два года электробусный парк мегаполиса стал крупнейшим в Европе.
Он отметил, что срок эксплуатации электробуса в два раза выше, чем у дизельного автобуса. Выбросы от электробуса минимальны.
К 2030 г в парке городского наземного транспорта Москвы будут только трамваи и электробусы>>
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