РИАМО - 6 янв. Пассажиров в Москве к концу этого года будут обслуживать порядка тысячи электробусов, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Менее чем за два года электробусный парк мегаполиса стал крупнейшим в Европе.

«В этом году мы получим 400 машин. К концу года у нас парк будет тысяча единиц», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что срок эксплуатации электробуса в два раза выше, чем у дизельного автобуса. Выбросы от электробуса минимальны.

К 2030 г в парке городского наземного транспорта Москвы будут только трамваи и электробусы>>