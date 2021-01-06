РИАМО - 6 янв. С 23 января по 7 февраля участок Калужско-Рижской линии метрополитена от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» закроют для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На участке идет прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии, поэтому поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» на юг», — говорится в сообщении.

По маршруту станций «Беляево» — «Калужская» — «Новые Черемушки» для пассажиров пустят бесплатные компенсационные автобусы.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями подземки. Также дежурные инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут горожанам построить другие альтернативные маршруты.

С открытием новой станции «Калужская» БКЛ на одноименной станции «оранжевой» ветки станет свободнее на 40%.

При этом сама Калужско-Рижская линия после полного ввода Большого кольца метро в эксплуатацию разгрузится примерно на 15-18%.

Пассажиры смогут экономить до получаса времени в пути на пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую ветку метро.

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